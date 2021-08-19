شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الغاز والتصنيع" ترتفع 22% بالربع الثاني لانخفاض التكاليف والمصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 22.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 36.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 23.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 16.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي ب 18 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 467.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 479.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 121.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.