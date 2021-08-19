شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الكويتى يعلن استئناف رحلات الطيران التجارى مع 6 دول بينها مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء الكويتي، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع 6 دول وهي كل من (الهند، مصر، بنغلاديش، باكستان، سريلانكا، نيبال).

وقال مكتب التواصل الحكومي الكويتي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المجلس قرر إعادة تيسير الرحلات مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن إعادة تسيير الرحلات مع تلك الدول يأتي مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وقالت الوكالة في وقت سابق، إن مجلس الوزراء قرر دخول المسافرين المحصنين غير الكويتيين شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات (فايزر) و(أسترازينكا-أكسفورد) و(موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج مشركة ن (جونسون آند جونسون).

وأضافت أن الاشتراطات الصحية لدخول غير الكويتيين تتضمن إجراء فحصي (بي.سي.آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، الذي يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، أما الفحص الأخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان، أن الفئات العمرية المستثناة من التطعيم لدخول الكويت هي الفئة العمرية دون 16 عاما، أما الفئات المستثناة من إجراء فحص (بي.سي.آر) فهي دون الـ 6 سنوات.