شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 18-8-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 19-8-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى كما كانا بالأمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.23 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.29 للشراء، 18.43 جنيه للبيع.

وتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.45 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.23 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.29 للشراء، 18.43 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.45 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.45 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.