شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 80% نسبة تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الساحلي المتميز برشيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 778 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات بالمرحلة العاجلة للمدينة..وتشمل أنواع الإسكان المختلفة

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بغرب كارفور، إنه جارٍ تنفيذ ٥٦٤ وحدة سكنية (25 عمارة) بالإسكان الساحلي المتميز بالمدينة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات والواجهات بعددٍ من العمارات، لافتاً إلى أن المرحلة العاجلة للمدينة على مساحة 268 فدانا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 778 مليون، حتى الآن.

وأشار، إلى أنه جارٍ بمدينة رشيد الجديدة تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (33 عمارة) بنسبة إنجاز 80%، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

وأوضح أنه من المقرر أن تستوعب المدينة كافة أنواع الإسكان ( السياحي – المتوسط – الاجتماعي )، بجانب المشروعات الخدمية و التنموية المختلفة، كما تعد المدينة متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

وأشار إلى أنه يجري حالياً استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، بجانب أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف م3/ يوم لتغذية المرحلة العاجلة للمدينة.

وقال رئيس الجهاز، إن المدينة تبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي ١٠ كم، وسيتم تنفيذ مناطق خدمات ومناطق أحياء بكافة مستويات الإسكان والمشروعات العمرانية المتكاملة والمشـروعات الترفيهية والسـياحية والاسـتفادة من جميع واجهات المدينة الشـاطئية وأيضا موقعها المتميز لتلاقي نهر النيل مع البحر المتوسط، لافتاً إلى أنه من المقرر أيضاً إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية، بجانب تخصيص مساحة 35 فداناً لإنشاء جامعة رشـيد كعامل جذب للاستثمار والسكن بالمدينة، وتخصيص أراض لإقامة مدارس ومناطق خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

جدير بالذكر أن مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط، وذلك ضمن توجه الدولة لاستغلال المواقع المتميزة وتنميتها.