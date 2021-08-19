شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.

في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات وهم أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، الدلتا للسكر، النصر للأعمال المدنية لمخالفتهم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.