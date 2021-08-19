الاقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.

 

في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات وهم أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، الدلتا للسكر، النصر للأعمال المدنية لمخالفتهم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا