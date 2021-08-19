شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 30.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 948.1 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 881.5 مليون دولار، ثم السعودية 876.4 مليون دولار، ثم الهند 831.4 مليون دولار، ثم تركيا 803.4 مليون دولار، ثم اليونان 665.1 مليون دولار، ثم الصين 546.1 مليون دولار، ثم أسبانيا 525.7 مليون دولار، ثم الإمارات 465.3 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 455.1 مليون دولار، واستحوذت هذه الدول على 45.2 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري .

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 813.9 مليون دولار، ثم فواكه طازجة 775.6 مليون دولار، ثم ملابس جاهزة 720.9 مليون دولار، ثم أسمدة 649.7 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 600.9 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 373.7 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 204.2 مليون دولار، ثم بطاطس 183 مليون دولار، واخيراً سجاد وكليم 180 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 44 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.