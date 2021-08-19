شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير فى الطلب على الذهب عيار 18 بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن فوزى، أحد منتجى الذهب عيار 18، ارتفاع كبير فى الطلب على الذهب عيار 18 خلال النصف الأول من 2021، وذلك مع حدوث تراجعات فى الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أذواق المستهلك تتجه حاليًا لعيار 18، وذلك بسبب تعدد أشكاله وسعر الأقل نسبيًا مقارنة بعيار 21.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن السوق حاليًا يتجه للعيار 18، لأن وزنه أخف وسعره أقل، فمثلا "الكوليه" يكون وزنه فى عيار 18 عشرة جرامات ستجد نفس الكوليه حوالى 14 جراما من عيار 21، فالفارق السعرى يتجاوز مائة جنيه فى كل جرام، لذلك المستهلك يبحث عن المشغول الجيد وذات السعر المناسب له.

وتابع: حاليًا تشكيلة الذهب عيار 18 أكبر من عيار 21 والبحث الآن عن الذهب بشكل يومى يكون على التشكيلات المتنوعة ذات الأوزان الأخف، ولو نظرت ستجد أن المشغول الذهبى الذى يمكن أن تشتريه من عيار 21 ستتمكن من شراؤه عيار 18 لكن بسعر أقل بكثير.

وأشار إلى تطور كبير فى إنتاج الذهب بالسوق المصري، وأصبح ذات أشكال متنوعة تفوق الذهب المستورد، حتى أن الأسر العريقة تتجه لشراء الذهب المصري، لافتا إلى أن الأشكال الجديدة والتطور الكبير فى التصميمات يدفع فى ارتفاع الطلب على الذهب عيار 18.