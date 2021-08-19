شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية العقارية السعودي: التمويل الإسكاني يصعد 11 % بالنصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم 103 آلاف أسرة استفادت من الخيارات التمويلية والسكنية لــ"القرض المدعوم" خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل ارتفاعاً بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بتوقيع أكثر من 103 آلاف عقد تمويلي مقارنة بـ 92 ألف عقد خلال الفترة نفسها من العام 2020، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال، بحسب صحيفة اليوم.

وأشار إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها "القرض المدعُوم" حيث تمكن أكثر من 45 ألف من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألف من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وبين أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية يونيو 2021 وهو ما يعادل 60% من إجمالي ما تحقق خلال الــ 40 عاماً الماضية مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة فقط.

يذكر أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفّر عـدد مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية بالسعودية كشف، مؤخرا، أن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وبين المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73.800 ألف امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي.