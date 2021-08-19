شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط مجددا خلال تعاملات اليوم الخميس لتصل إلى أقل من 65 دولار للبرميل وهو أقل مستوى لها منذ مايو الماضي في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء سحب إجراءات التحفيز النقدي خلال الشهور المقبلة مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع قيمة السلع في الأسواق العالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4ر1% ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. كما تراجع خام برنت القياسي لللأسواق العالمية، بعد أن أظهر محضر اجتماع الشهر الماضي لمجلس الاحتياط الاتحادي والمنشور أمس موافقة أغلب اعضاء المجلس على بدء تقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق من العام الحالي.