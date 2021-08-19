شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من البترول الخام بنسبة 188% فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من البترول الخام قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات من البترول الخام نحو 117.3 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 40.7 مليون دولار في شهر ابريل عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 188.3%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات البترول الخام جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 632 مليون و824 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 161 مليون و987 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار.

وضمت قائمة صادرات الوقود المصرية صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 430 مليون و27 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 56 مليون و867 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 373 مليون و160 ألف دولار، بينما بلغت قيمة صادرات الفحم نحو مليون و263 ألف دولار، مقابل مليون و952 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 689 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.04 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع بلغت 10%، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.3٪، حيـث بلغت 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.