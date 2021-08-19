شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع مكررات ربحية سوق الأسهم السعودية لـ 22 مرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، تراجع مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية من 25 مرة إلى 22 مرة على المدى الطويل، مشيرا إلى مستويات السيولة الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، والتي تعزز من فرص تدفقات جديدة بالسوق.

وحذر أبو جامع من مضاربات سريعة ستربك السوق في المستقبل، مجدداً التأكيد على الاستفادة من أداء الشركات الكبرى، والأداء الاقتصادي القوي بخاصة في عدد من القطاعات الجاذبة، بحسب موقع قناة العربية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة أمس منخفضاً بنسبة 0.42% ليفقد 47.89 نقطة، يقفل عند مستوى 11344.94 نقطة، بتداولات زادت قيمتها على 5.4 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتكوين، ووقت اللياقة، وزجاج، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، والصقر للتأمين، وأبو معطي، وسيسكو، والحكير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.33% و6.62%.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) أمس منخفضاً 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24916.19 نقطة، وبتداولات بلغت 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم تقاسمتها 1539 صفقة.