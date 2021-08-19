شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس.. الأسوق تترقب بيانات اقتصادية من منطقة اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الذهب حالة من الترقب بعد صعود ملحوظ طوال جلسات التداول هذا الأسبوع، ليصعد الذهب لقمة أسبوعين خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تسجل أونصة الذهب حركة سعرية في قناة شبه ثابتة من 1775 إلى 1790 دولارا.

ويترقب سوق الذهب اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ، التغير في التوظيف ومعدل البطالة الأسترالي وإعلان الحساب الجاري في منطقة اليورو، والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الكندي ، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي بولاية فيلادلفيا وإعانات البطالة الأمريكية.

ويبلغ سعر الذهب في مصر عيار 21 ما قيمته 785 جنيها للجرام، أسعار الذهب الآن لعيار 18 سجل 672 جنيها، وعيار 24 سجل 897 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، وهذه الأسعار دون إضافة سعر المصنعية.

هذه الأسعار قابلة للتغير خلال الساعات القادمة وذلك مع استمرار التداول على الذهب في البورصات العالمية، واحتمالية حدوث ارتفاعات أو هبوط في سعر أونصة الذهب، ومن ثأثر السوق المحلي.