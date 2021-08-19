شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تستقر أسعار الأسماك فى الأسواق خلال الفترة الحالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة استمرار استقرار أسعار معظم الأصناف فى سوق الجملة وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 19-8-2021، وهذه الأسعار تختلف عن السعر النهائي للمستهلك حيث يختلف سعر المستهلكين من منطقة إلى أخرى.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 64 -70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 50 – 60 جنيها للكيلو ، قشر بياض 60 – 100 جنيها للكيلو ، بياض أملس 60 – 100 جنيها للكيلو، بياض أملس خليجى 30 – 40 جنيها للكيلو ، قراميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي مزارع 1 لتتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-20 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو ، ثعابين 50 – 200 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار المكرونة السويسي 60-80 جنيها للكيلو، برانيس اسكندرانى 40 – 60 جنيها للكيلو، مكرونة مجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو ، موسي 90 – 130 جنيها للكيلو، قرش 30 – 40 جنيها للكيلو ، حدادى 10 جنيهات للكيلو ، مرجان 1 " 32 – 38 جنيها للكيلو ، مرجان 2 " 25 – 30 جنيها للكيلو ، مرجان مجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل البربون "1 " 40 – 50 جنيها للكيلو ، بربون "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، بربون مجمد 25 – 30 جنيها للكيلو ، دنيس 30 – 130 جنيها للكيلو، مازليا كشر 30 – 40 جنيها للكيلو ، شعور 30 – 40 جنيها للكيلو ، وقار 80 – 100 جنيها للكيلو ، قاروص – لوت 80 – 100 جنيها للكيلو ، سردين مجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، ماكريل مجمد 25 – 35 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الجمبرى جامبو 400 – 450 جنيها للكيلو ، جمبرى 1 ، 300 – 350 جنيها للكيلو ، جمبرى 2 ، 200 – 250 جنيها للكيلو ، جمبرى مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو ، سبيط – كاليماري – سابيا 110 – 170 جنيها للكيلو ، كابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.