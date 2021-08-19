شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار اليورو مقابل الين الهابط - تحليل - 19-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتذبذب جانبي قرب الدعم المكسور المتمثل بمستوى 128.80 محاولا التقاط العزم السلبي الإضافي بهدف تأكيد الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا.

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص نجاح السعر باكتساب العزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية والتي قد تبدأ من 128.15 وصولا للدعم التالي المتمركز عند 126.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.10 و 128.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط