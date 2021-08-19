شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر دون الحاجز-تحليل - 19-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون الحاجز المتمثل بمستوى 151.80 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك من استئناف الهبوط المؤقت واستهدافه للمستويات السلبية المتمركزة قرب 150.35 و 149.55 على التوالي.

استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يشكل عامل أساسي لتأكيد السلبية المقترحة سابقا ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.50 و 149.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز