شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف السلبي– تحليل - 19-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين لنلاحظ استمرار تشكيله للزحف السلبي بوصوله نحو 986.00 متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة, كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية ليسهل مهمة تسجيل السعر للأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 945.00 وصولا نحو 910.00 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 945.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط