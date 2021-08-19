شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يخرج عن المسار الصاعد– تحليل- 19-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس للمزيد من الضغوط السلبية مما أدى ذلك لتشكيل موجه سلبية جديدة وليستقر بذلك دون دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 4.2000, ما سبق يؤكد خروج السعر من المسار الصاعد لنبدأ بترجيح سيطرة الميل الهابط للفترة القادمة ليشكل مستوى 3.8780 الهدف السلبي الأول للمسار الهابط.

نلاحظ من الرسم المرفق وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر حاليا للعزم السلبي الإضافي وليؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات سلبية قوية خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2000 و 3.8800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط