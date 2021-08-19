شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستعيد عافيته – تحليل - 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس ليخترق مستوى 0.9135 ويتجه للارتفاع من جديد، حيث يجري اختباراً لمستوى 0.9200، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيؤكد التوجه لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.9265 ثم 0.9345.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9265

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد