شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مزيد من الانخفاض – تحليل - 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تخطي مستوى 0.7225 والثبات دونه، ليؤكد استمرار الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 0.7100.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستويات 0.7225 – 0.7265.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط