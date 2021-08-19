شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد مزيد من الخسائر – تحليل - 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بشكل قوي يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 67.70، ونلاحظ أن السعر كسر هذا المستوى واستقر دونه، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن أهدافنا التالية تصل إلى 66.00 ثم 64.55.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 67.70 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.80 والمقاومة 68.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط