شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 65.20 وكسره ليغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو الهدف التالي الذي يمتد إلى 61.55.

القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 65.20 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 67.45 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 65.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط