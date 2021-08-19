الاقتصاد

الفضة تعود للانخفاض – تحليل - 19-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الثبات طويلاً فوق 23.75، ليتداول بسلبية ملحوظة ويتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً مستويات 22.90 ثم 22.00 كمحطات رئيسية تالية.

 

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 23.75.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.70 والمقاومة 23.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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