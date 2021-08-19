شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعود للانخفاض – تحليل - 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الثبات طويلاً فوق 23.75، ليتداول بسلبية ملحوظة ويتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً مستويات 22.90 ثم 22.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 23.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.70 والمقاومة 23.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط