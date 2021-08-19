شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية إضافية ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى الدعم 1770.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1735.00 مبدئياً.

بالمقابل، التماسك فوق الدعم المذكور سيقود السعر لاستئناف محاولات التعافي وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1797.00 وتمتد إلى 1825.15.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارات أوضح للاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي