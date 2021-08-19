شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الخميس وسط تقييم المستثمرين لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي تطرق لاحتمالية بداء بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص برنامجه لشراء السندات في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قلق المستثمرين من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا وعودة الإغلاق في بعض الاقتصاديات العالمية الكبرى، حيث تابعنا بالأمس أعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إغلاق بلادها مع فرض قيود من المستوى الرابع في نيوزيلندا عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أوكلاند، الأمر الذي وجاء عقب ساعات من قرار الحكومة اليابانية الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في اليابان حتى 12 من آيلول/سبتمبر نظراً لجائحة كورونا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 02:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 208.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,377,979 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4,544 مليون جرعة.

وفي سياق أخر، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.6% مقابل 4.9% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 5.0%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 2.2 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.1 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتراجع بنحو 42.5 ألف وظيفة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.72% ليخسر 13.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,910.14، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.73% ليخسر هو الأخر 201.85 نقطة ويصل إلى المستوى 27,384.06.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.73% ليخسر 35.79 نقطة ويصل إلى المستوى 4,858.45، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 24.91 نقطة ويصل إلى المستوى 3,460.38.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.86% ليخسر 481.89 نقطة ويصل إلى المستوى 25,385.12، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.36% ليخسر هو الأخر 43.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,115.90.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.78% ليربح 226.70 نقطة ويصل إلى المستوى 12,945.58، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.56% ليخسر 41.85 نقطة ويصل إلى المستوى 7,460.30.