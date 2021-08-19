شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 0.7205 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7228، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.7198، بينما أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7243.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.6% مقابل 4.9% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 5.0%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 2.2 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.1 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتراجع بنحو 42.5 ألف وظيفة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 362 ألف طلب مقابل 375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 2.80 مليون طلب مقابل 2,866 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 23.2 مقابل 21.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد أظهر قراءة المؤشر القائدة استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال تموز/يوليو، بخلاف ذلك فقد تابعنا منذ ساعات كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

ونود الإشارة، لكون بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أعربوا من خلال محضر الاجتماع الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي أقروا خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات عند 120$ مليار، أنه قد يكون من المناسب البدء هذا العام في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، بينما يرى البعض الأخر أن العام المقبل أكبر ملائمة.