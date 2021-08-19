شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تكشف أسباب استقرار أسعار اللحوم بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسرت الغرفة التجارية، أسباب استقرار أسعار اللحوم البلدى في الأسواق، سواء فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث أرجعت ذلك إلى الحفاظ على معروض يتوازن مع الطلب الأمر الذى يخلق حالة من الاستقرار.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز وفق أسعار السوق اليوم الخميس 19 أغسطس بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل الكندوز 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن 130-160 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وكانت وزارة التموين تعاقدت مع الجهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة بكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ،بجانب أيضا تأمين احتياطي من منتجات الدواجن واللحوم المجمدة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، بجانب أيضا تأمين احتياجات المحافظات الحدودية من كافة السلع الأساسية، كما أن مخزون زيت الطعام لأول مره وصل إلى ما يقرب من 6 أشهر.