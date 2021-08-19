شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 4.6% مقابل 4.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 5.0%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 2.2 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.1 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتراجع بنحو 42.5 ألف وظيفة.