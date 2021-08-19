الاقتصاد

تراجع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 4.6% مقابل 4.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 5.0%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 2.2 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 29.1 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتراجع بنحو 42.5 ألف وظيفة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا