شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يظهر المزيد من العلامات الإيجابية بالرغم من تراجعه – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها دايفرجنس إيجابي بها، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.07، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 30.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.07 ومستوى المقاومة 29.20.