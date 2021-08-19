شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.74% ليخسر السهم نحو 40 هللة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 53.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 57.40.