شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الرياض التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.05 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف البعض من هذا التشبع وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.50، ليستهدف مستوى المقاومة 32.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.50 ومستوى المقاومة 32.75.