شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف سهم زين السعودية (7030) عن خسائره وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم المهم 13.96، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الإغلاق في آخر جلساته بلا تغيير، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 13.96، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 13.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.78 ومستوى المقاومة 14.28.