شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.05 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 44.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.40 ومستوى المقاومة 44.00.