شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل الراجحي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تكافل الراجحي (8230) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% ليخسر السهم نحو 40 هللة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 95.70، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 114.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 98.50 ومستوى المقاومة 104.00.