شكرا لقرائتكم خبر عن نماء بين المطرقة والسندان - تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نماء (2210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.01% ليخسر السهم نحو 45 هللة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 42.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.55 ومستوى المقاومة 46.15.