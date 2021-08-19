شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الدريس (4200) في آخر جلساته، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع مرة أخرى، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 66.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 71.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.10 ومستوى المقاومة 69.70.