شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر الصناعة المصرية الوسيلة الأهم لتوفير الوظائف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مجدي حنا عضو اتحاد الصناعات، أن الصناعة الوطنية تعتبر أمل الاقتصاد المصري في تحقيق طفرات كبيرة خلال السنوات القادمة، وذلك استنادا لما تحققه من توفير آلاف من فرص العمل بشكل دوري وتوفير إنتاج محلي يساهم في سد احتياجات المواطنين.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الصناعة تساهم في توفير الإنتاج الذى يجري تصديره للخارج، وهنا تعمل على توفير العملة الصعبة للبلاد بحجم تصدير سنوي يتخطي25 مليار دولار بالنسبة للصادرات الصناعية، وهذا له انعكاسات مباشرة على الميزان التجاري الخارجي.

وأوضح ، أن تنمية الصناعة الوطنية عبر تسهيل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه المصانع، يجعل من القطاع الصناعي الحصان الأسود للاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة، وهذا واضح جداً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل المناطق الصناعية والمجمعات الجديدة.

وأكد أن أي اهتمام وعلاج للعوائق التي تواجه الصناعة سيكون له آثار إيجابية في المستقبل عبر الوظائف التي يخلقها القطاع الصناعي، وحجم الإنتاج الضخم الذى يُضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي.