شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى 18 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر يونيو 2021 بمقدار 18 ألف برميل يوميا فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 7.836 مليون برميل يوميا ويتوقع ارتفاعه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2021 ليصل إلى 7.907 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر أغسطس الجارى إلى ارتفاع عدد الحفارات العاملة بمقدار 10 حفارت خلال شهر يونيو 2021 ليبلغ 418 حفارة.

وذكر التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر يونيو 2021 بمقدار 27 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2918 مليون برميل ، كما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1831 مليون برميل .