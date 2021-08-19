شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا في الاجل القصير ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 7274 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 7300 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه في الاجل القصير، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 7500 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,227 بينما مستوى المقاومة هو 7,299 نقطة