شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن اليوم الخميس هو آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضاف المهندس حاتم محمود، أنه يتم تطبيق التيسيرات فى الحالات التالية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت فى حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وأشار، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.