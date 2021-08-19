شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء وان كان بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 10996 نقطة، وفي حالة نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 11000 نقطة، فسيعد ذلك اشارة ايجابية قد تسمح له بمزيد من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 11150 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,973 بينما مستوى المقاومة هو 11,008 نقطة