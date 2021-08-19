شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 1.521 ريال مرتفعا، ومصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 1.56 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.50 وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد