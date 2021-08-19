شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 48.50 فلس، مخترقا مستوى الدعما لسابق عند 50 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، مما يعد اشارة سلبية،لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 45 ثم 40 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 46.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 49.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط