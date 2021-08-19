شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم جزء من خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 257 فلس امس الاربعاء، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم الهام عند 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 254.0 وبين مستوى المقاومة هو 265.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط