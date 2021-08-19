شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 112 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 117 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، ويفتح الباب امام السهم لمزيد من التراجع لمستوى الدعم التالي عند 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 118 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 108.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 114.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط