شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1700 فلس، في ظل تراجع كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 1500 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1800 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1,686 وبين مستوى المقاومة هو 1,730 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد