شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 103 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 91 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 99.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 106 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط