شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 5.039 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.85 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.15 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.00 وبين مستوى المقاومة هو 5.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط