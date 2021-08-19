شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2.853 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.80 ريال كمستوى اول ثم 2.75 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 2.95 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.82 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط