شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 35.20 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 36 فلس، والذي دفع السهم لاسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 33.10 ريال، ونتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 30 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 36 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 31.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 34.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط