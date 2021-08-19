شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 19-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 70.20 فل، ليخسر بذلك السهم ماكسبه التي حققها خلال الاسبوع الحالي والماضي، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى 67 فلس كمستوى اول ثم 57 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 67 فلس وبين مستوى المقاومة هو 73 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط